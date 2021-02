João Carlos Albuquerque, o 'Canalha', é aprovado no 'The Voice+'

João Carlos Albuquerque, o 'Canalha', durante sua apresentação cantando no 'The Voice+' Foto: Reprodução de 'The Voice+' (2021) / Globo

João Carlos Albuquerque, também conhecido pelo apelido 'Canalha', apresentador de TV que ficou marcado por sua passagem pela ESPN Brasil, chamou atenção ao se apresentar no The Voice+, reality show musical da Globo exibido no último domingo, 31.

Na atração, que é destinada a pessoas com mais de 60 anos, ele apareceu no palco cantando a música Sultans of Swing, do Dire Straits, e foi aprovado por Mumuzinho, Daniel e Claudia Leitte - escolhendo ficar no time da baiana.

"Já tive banda, já cantei em bar, mas eu nunca me vi 'João cantor'. Eu trabalhei em rádio e em televisão e, em grande parte da minha vida, com esporte", comentou João Carlos Albuquerque.

Assista à apresentação de João 'Canalha' no The Voice+ abaixo:

Além de João Carlos Albuquerque, outros nomes conhecidos participaram do último episódio do The Voice+.

Ronaldo Barcellos, compositor de uma música famosa na voz de Claudio Zoli, Cássio Tucunduva, da banda Os Lobos, e Claudya, que fizeram relativo sucesso nos anos 1960 e 1970, e Claudio Damatta, ex-atleta do salto em altura que já foi para uma Olimpíada.