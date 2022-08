J.K. Rowling lança livro sobre assassinato de mulher transfóbica

A escritora J.K. Rowling Foto: REUTERS/Olivia Harris

A lista de títulos de J.K. Rowling aumentou nesta semana, após o lançamento do livro The Ink Black Heart — ainda sem tradução para o português —, nas livrarias do Reino Unido e dos Estados Unidos. A novidade retrata a história da personagem Edie Ledwell, uma cartunista acusada de trabalhos transfóbicos, conforme divulgado pelo UniLad.

Além de cancelada nas redes sociais, Ledwell é encontrada morta em meio as acusações de transfobia. A obra, de 1024 páginas, é a sexta da série Cormoran Strike. Até o momento, ainda não há previsão para chegar ao Brasil.

Vale ressaltar que J.K. Rowling já foi apontada como transfóbica mais de uma vez. A criadora do universo bruxo de Harry Potter já publicou alguns conteúdos em sua rede em que se coloca contra pessoas trans, sendo acusada de transfobia por usuários do Twitter em todas essas vezes.

Apesar de seu histórico, que também lhe rendeu críticas por parte do elenco de Harry Potter, J.K. Rowling negou, entrevista à Virgin Radio, que o enredo de The Ink Black Heart seja reflexo do seu histórico transfóbico.