Jimmy Kimmel fala como lidou com doença do filho: 'Não queríamos nos apegar'

Apresentador Jimmy Kimmel Foto: Patrick T. Fallon / The New York Times

O apresentador Jimmy Kimmel comentou sobre as dificuldades que ele e a esposa enfrentaram ao saber que seu filho, Billy, nascera com algumas deficiências no coração que o fizeram passar por duas cirurgias em menos de um ano de vida, sendo uma delas apenas três dias após nascer.

“Teve segredos que nós só contamos um para o outro após a segunda cirurgia. O maior deles é que, inconscientemente, não queríamos nos apegar demais ao bebê porque não sabíamos o que ia acontecer”, disse Jimmy a Oprah na revista The Oprah Magazine.

Ambos ficaram surpresos ao saber que o sentimento era mútuo. “Não sei se isso é certo ou errado, normal ou anormal. Mas quando eu lhe contei que estava me sentindo daquele jeito, ela disse ‘Nossa, eu estou feliz que você me contou isso porque eu estava me sentindo da mesma forma e não quis falar'”, contou.