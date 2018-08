Jimmy Bennett rompe o silêncio sobre caso de abuso sexual de Asia Argento

A atriz Asia Argento Foto: Valery Hache/ AFP

O ator Jimmy Bennett decide fazer declarações públicas sobre a acusação de ter sofrido de abuso sexual de Asia Argento. Em 2017, a atriz italiana liderou o movimento #MeToo, que lutava contra o assédio. Ao The New York Times, ele revelou que não gostaria de falar publicamente sobre o caso, pois estava tratando o assunto com 'a pessoa que causou o dano'. "Meu trauma ressurgiu quando ela apareceu como uma vítima", desabafou Bennett.

De acordo com o The New York Times, Asia Argento, uma das primeiras mulheres a falar publicamente que foi estuprada por Harvey Weinstein, abusou do ator Jimmy Bennett em 2013. Na época dos fatos, ele tinha 17 anos. A italiana, ainda segundo a publicação, teria oferecido R$ 1,5 milhão pelo silêncio dele. Ela alega que Weinstein teria pago Bennett para fazer tais acusações.

"Busquei justiça de uma maneira que tivesse sentido para mim neste momento, porque não estava preparado para lidar com as ramificações quando minha história aconteceu. Nesse momento, acreditava que havia um estigma de estar nessa situação, sendo um homem em nossa sociedade. Não pensei que as pessoas entenderiam que o caso envolvia um adolescente", declarou o ator ao NYT.

O caso de abuso sexual teria acontecido em um hotel na Califórnia, quando a atriz estava com 37 anos e Bennett, 17. Argento nega as acusações e diz que nunca teve relações com o jovem. No entanto, no perfil oficial no Instagram, a atriz chegou a fazer publicações com ele.