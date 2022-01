Jimin, do BTS, é diagnosticado com apendicite aguda e testa positivo para covid-19

O cantor Jimin, do BTS, testa positivo para covid-19 e passa por cirurgia de apendicite Foto: Instagram/@bts.bighitofficial

O cantor Jimin, do BTS, é diagnosticado com apendicite aguda e levado ao hospital para uma cirurgia de emergência. De acordo com informações da agência que cuida dos eventos e produções do grupo Big Hit Music, o artista k-pop estava sentindo fortes dores abdominais.

Segundo a equipe médica, a cirurgia foi realizada nesta segunda-feira, 31, e o cantor se recupera bem.

Além do procedimento, ao chegar ao hospital, Jimin fez teste de covid-19 e o resultado foi positivo para coronavírus.

A assessoria do artista disse que ele tem apenas sintomas leves da doença, como dor de garganta

A Big Hit Music garante que ele não teve contato com outros integrantes do BTS.