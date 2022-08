Jessie J desabafa sobre o desejo de ser mãe após aborto

Jessie J sofreu um aborto há noves meses. Foto: Instagram/@jessiej

Aos 34 anos, Jessie J resolveu desabafar sobre as frustrações da vida em rede social. A cantora lamentou, na última sexta-feira, 19, por meio do Instagram, não ter realizado o desejo de ser mãe. A artista, que sofreu um aborto há noves meses, contou que sonha com a maternidade desde os 16 anos.

"Quando eu tinha 16 anos, escrevi uma lista de coisas que queria aos 30. A primeira coisa da lista era ser mãe. Agora estou com quase 35 anos e, alguns dias, o luto por perder um bebê, a dificuldade de ter um e o desejo de que a minha vida fosse completamente diferente do que é agora me oprimem", escreveu.

Sempre discreta, a cantora afirmou que resolveu trazer a questão à tona para apoiar outras mulheres com o mesmo problema. "Sei que é saudável e normal ter dias de completa tristeza e honrar todos os sentimentos que surgem, bons e ruins. O ruim não é para sempre e sim, poderia passar por esse momento agora sozinha, mantendo no particular, o que normalmente faço, mas hoje estou aqui. Porque sei que milhares de pessoas ao redor se sentem como eu. Talvez você leia isso e sinta o amor que tenho por você. Espero que você possa. Conectar é fundamental. Abraçando todos vocês", continuou.

Shows no Brasil

A cantora Jessie J confirmou uma apresentação única em São Paulo no dia 10 de setembro. O show será realizado no Pavilhão Pacaembu. Além disso, a dona de hits como Price Tag, Domino e Flashlight foi anunciada como a substituta da cantora Joss Stone no Rock in Rio 2022 no mês de abril. No festival do Rio de Janeiro, ela será a atração principal do dia 8 de setembro.