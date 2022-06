Jéssica Ellen fala sobre enjoos na gravidez: 'Não é frescura'

Jéssica Ellen desabafou sobre período difícil na gravidez. Foto: Instagram/@jessicaellen

Grávida pela primeira vez, Jéssica Ellen usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, para fazer um desabafo sobre os enjoos frequentes acompanhados de vômitos e azias.

"Além do Dan Ferreira, que tem sido um companheiro maravilhoso, esse aí é meu melhor amigo nos últimos meses: o famoso balde", iniciou ela. "Comer de 2 em 2 horas e não saber o que vai ficar no estômago por mais de 10 minutos… É assim que tem sido o primeiro trimestre da minha primeira gravidez. É babado."

A atriz disse que tem sentido enjoo de vários cheiros, como de perfume, legumes cozidos e até da água saindo da torneira. "É um horror e ninguém fala. Não é frescura, não, é a construção de um ser humano que é complexa mesmo. Sempre sonhei em ser mãe, mas o início de uma gestação é bem difícil, não dá para romantizar."

Ela contou que desde criança falava que seria mãe aos 30 anos e reforçou sua gratidão. "Semana que vem, dia 16/6, é meu aniversário de 30 anos e eu estou com o melhor presente que os orixás poderiam me dar dentro do meu ventre. Sou grata a vida e toda a espiritualidade que me cerca."