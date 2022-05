Jéssica Ellen anuncia gravidez do primeiro filho com Dan Ferreira

Jéssica Ellen e Dan Ferreira estão juntos desde 2012 Foto: Instagram/ @jessicaellen

Jéssica Ellen revelou, nesta segunda-feira, 17, que está grávida do seu primeiro filho com Dan Ferreira. A atriz de 29 anos anunciou a novidade em seu perfil no Instagram.

Na rede social, o casal postou uma série de fotos de sandálias e, dentre elas, havia um par do calçado infantil. Na legenda, Jéssica comemorou a gestação com uma legenda mencionando a música Paciência, de Lenine.

"Enquanto o tempo acelera e pede pressa. Eu, me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida não para", escreveu a artista. "A vida é grande", completou Dan.

Nos comentários da publicação, os pais da criança receberam diversos elogios. "Lindo demais. Que bom. Todo amor do mundo pra vocês", disse Lázaro Ramos. "Vem aí a criança mais linda desse Brasil! Saúde amores", celebrou Taís Araújo.