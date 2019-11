Jéssica Costa, filha do sertanejo Leonardo, fará cirurgia no coração

A influenciadora digital Jéssica Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo. Foto: Instagram/@jessicabeatrizcosta

Jéssica Costa está passando uma temporada nos Estados Unidos ao lado da mãe. Após alguns comentários e críticas nas redes sociais, a filha do cantor sertanejo Leonardo decidiu publicar um vídeo no canal dela no YouTube para explicar os motivos da viagem.

“Fui fazer alguns exames de saúde em Goiás e descobriram que estou com sete problemas no coração. Nasci com esse problema. Não sei bem dizer o nome dos problemas, mas depois eu passo para vocês. Descobri que ano que vem terei de fazer uma cirurgia no coração e isso me deixou com mais ansiedade, com mais crises de pânico frequentes”, desabafou.

A influenciadora digital também disse que teve diversas crises de pânico ao longo do ano e que, ao saber do problema no coração, ficou ainda mais ansiosa.

Ao passar 20 dias nos Estados Unidos, Jéssica deixou o filho no Brasil. Sobre isso, ela desabafou: “Recebi muitas mensagens maldosas de mulheres falando que eu não tenho coração, que eu sou uma péssima mãe, como que eu aguento ficar longe do meu filho, que eu não mereço o amor do meu pai. Tem gente falando coisas realmente absurdas. São coisas que eu tenho que deletar da minha vida”.

Depois disso, Jéssica deixou um recado para aqueles que a criticaram nas redes sociais: “Vocês que sabem que vão fazer um comentário que vai fazer mal para o próximo, simplesmente não façam. Não é legal”. Os comentários na sequência da gravação foram bloqueados.

Assista ao vídeo:

Nesta quinta-feira, 14, Jéssica Costa publicou uma homenagem no aniversário da mãe. “O dia que Deus escolheu para te trazer ao mundo e junto com você seu brilho, beleza e alegria de viver. Mais do que mãe. Minha melhor amiga! Obrigada por ser tão maravilhosa e tão companheira”, escreveu no Instagram.