Jessica Chastain critica lista da 'Time' após inclusão de político acusado de assédio

A atriz Jessica Chastain criticou a lista Time 100 divulgada nesta quarta-feira, 17, pela revista Time. Entre os 100 nomes listados estava o de Brett Kavanaugh, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos que já foi acusado de assédio, e o de Christine Blasey Ford, autora a denúncia.

"Vocês a colocam na mesma lista que o homem que a assediou. Tão decepcionante", escreveu a atriz de Histórias Cruzadas e O Zoológico de Varsóvia. Em seguida, acrescentou ambos os nomes com um símbolo de superioridade para Christine.

Christine Blasey Ford é professora universitária e acusou Kavanaugh de assédio sexual. De acordo com seu relato, o crime ocorreu quando ainda eram adolescentes em 1982.

You put her on the same list as the man she said assaulted her.

So disappointing @TIME

Christine Blasey Ford > Brett Kavanaugh pic.twitter.com/O91vmY8E6G