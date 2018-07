Jessica Alba diz que se arrepende de ter feito tatuagens

Atriz também se arrepende de ter usado muita maquiagem Foto: Reprodução/ Instagram

Em entrevista à revista Allure, a empreendedora Jessica Alba diz se arrepender de ter feitos tatuagens. Apesar de, na época, os desenhos serem significativos para ela, já não são mais.

"Tenho algumas tatuagens. Não estou tão interessada nelas agora do jeito que eu era antes", disse a publicação. A atriz tem dizerem em sânscrito no pulso, flores no pescoço, um laço na lombar e outras.

Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz, de 35 anos, tem alguns desenhos espalhados em seu corpo, incluindo flores no pescoço e dizeres em sânscrito no pulso, mas admitiu que as tatuagens não são tão significativas para ela agora quanto elas eram na época em que as fez.

"Você nunca estará no mesmo lugar emocionalmente e mentalmente aos 18 anos em comparação aos 20 ou 25 ou 30 anos. Algo que é significativo para você quando você é mais jovem não será significativo para você cinco anos mais tarde", justificou.

Jessica revelou mais um arrependimento de quanto era mais nova: usar maquiagem demais. "Não sabia que havia a aparência de maquiagem sem maquiagem até os meus 20 anos. Costumava usar um bastão de base e apenas esfregá-lo por todo meu rosto e então surgiriam espinhas", o que a levava a usar ainda mais.

"A base mais importante é a pele ótima", acrescentou.

Conheça personalidades que tiraram tatuagens das quais se arrependeram: