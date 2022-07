Jesse Koz e Shurastay ganham homenagem em forma de mural em São Paulo

Mural realizado por Paulo Terra, Pedro Terra e Edy Hp em homenagem a Jesse Koz e Shurastay na zona sul de São Paulo. Foto: Instagram/@pauloterraartes_

Dupla que comoveu o Brasil depois de um acidente de carro fatal nos Estados Unidos, Jesse Koz e o cachorro Shurastay foram homenageados com um mural de grafiti em São Paulo.

A dupla era conhecida por viajar ao redor do mundo em um fusca branco e compartilhar as histórias das viagens nas redes sociais.

Os artistas por trás da obra, que ocupa a lateral de um posto de gasolina na Estrada do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, são os irmãos Paulo e Pedro Terra e Edy Hp.

"Eu acompanhava ele, mas acabei conhecendo mais a história através do acidente trágico. Comoveu bastante a gente, ainda mais porque a notícia foi parar em todas as redes sociais e na televisão", diz Paulo, em entrevista ao Estadão.

Foi a partir daí que surgiu a ideia de realizar a homenagem. O artista conta que depois de encontrar o local ideal para realizar a obra, precisou fazer uma espécie de "vaquinha" para conseguir a locação de equipamentos. Ele fez publicações nas redes sociais e buscou empresas que pudessem colaborar com o projeto.

O mural, que tem 14 metros de altura e 12 de largura, foi feito a partir da colagem de imagens separadas de Jesse, Shurastay e do fusca branco. "Coloquei a minha linguagem também, que é sempre com os círculos coloridos", completa o artista.

Paulo lembra que o projeto passou por alguns empecilhos, mas que a equipe se manteve focada e encontrou força nas pessoas que passavam pelo local e elogiavam o mural ainda inacabado.

Neste sábado, 16, a partir das 11h, o mural vai passar por uma inauguração organizada por Paulo. "Eu achei que seria legal reunir a 'galera' dos carros antigos, dos fuscas. Muitas páginas começaram a me seguir e questionar sobre o mural, [diziam] que queriam comparecer para tirar foto. Então tive a ideia de fazer essa inauguração", explica.

Lembre a história

Jesse Koz e o cachorro Shurastey eram conhecidos por viajarem o mundo dentro de um fusca branco. Os dois estavam a caminho do Alasca quando sofreram um acidente de carro fatal em Oregon, nos Estados Unidos, no dia 23 de maio de 2022.

De acordo com a imprensa local, o influenciador, que morreu aos 29 anos, tentou fugir de um engarrafamento, mas acabou perdendo o controle do veículo e batendo de frente com o carro de Eileen Huss, de 62 anos, na pista contrária. A mulher precisou ser levada ao hospital e a criança que estava com ela não sofreu ferimentos.

Faltavam dois dias para a dupla chegar ao destino. A viagem fazia parte de um projeto chamado "Shurastey or Shuraigow?", que era uma brincadeira com a música Should I Stay or Should I Go, da banda The Clash, que em tradução significa "Devo Ficar ou Devo Ir", e também deu origem ao nome do cachorro.

Depois do acidente, o Brasil se comoveu com a história da dupla. Os brasileiros Diego Strutz e Roana Petri Celeste, que haviam estado com Jesse e Shurastay na semana anterior, promoveram uma campanha para arrecadar os fundos necessários para trazer os corpos ao País. A meta, de R$ 120 mil, foi atingida em poucas horas.

Além disso, o mural em São Paulo não foi a única homenagem feita aos dois. O prefeito de Balneário Camboriú (SC), Fabrício Oliveira, anunciou dias após o acidente que a cidade receberia uma arte da dupla. O fusca branco em que eles viajavam tinha o nome do município na placa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais