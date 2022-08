Jesse Eisenberg diz que vai interpretar o Pé-Grande em novo filme

O ator Jesse Eisenberg revelou que vai interpretar o monstro mítico Pé-Grande em próximo filme. Foto: Phil McCarten/Reuters

O ator Jesse Eisenberg, mais conhecido por filmes como A Rede Social, Batman vs Superman e Truque de Mestre, revelou que vai interpretar o Pé-Grande em um de seus próximos projetos.

Durante uma participação no Festival de Cinema de Sarajevo, onde esteve para divulgar sua estreia como diretor no longa When You Finish Saving the World, ele falou à revista Variety sobre os próximos passos de sua carreira.

Segundo o artista, ele vai viver o monstro humanóide, que de acordo com mitos populares vive em florestas nos Estados Unidos e no Canadá, em um filme dos irmãos David e Nathan Zellner.

"O próximo filme que estou fazendo é dos Irmãos Zellner. Eles são apenas esses diretores brilhantes com quem eu queria trabalhar há muito tempo, e estou interpretando um Pé-Grande com maquiagem completa. Em pelos de corpo inteiro. Sem falas, eu resmungo, mas não tenho falas. Estou muito ansioso por isso", disse.

A dupla de diretores foi responsável por longas como Sob o Sol do Oeste, de 2018, e Kumiko, a Caçadora de Tesouros, de 2014. Até o momento, não foram reveladas mais informações sobre o novo filme.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais