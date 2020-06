Jerry Smith faz live com Márcia Felipe no YouTube; como assistir

Márcia Felipe e Jerry Smith em live no YouTube Foto: YouTube / Jerry Smith

O cantor Jerry Smith deu início à sua live com Márcia Felipe por volta das 17h desde domingo, 21. É possível assistir ao show ao vivo em seu canal oficial no YouTube.

A dupla começou cantando a música Quem Me Dera.

Como assistir à live de Jerry Smith

O show do cantor está sendo transmitido em seu canal no YouTube. Clique no link abaixo para assistir à live de Jerry Smith: