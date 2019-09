Jerome Flynn, de 'Game of Thrones', apresentará documentário sobre a indústria da carne

O ator Jerome Flynn. Foto: Twitter / @JeromeFlynn

Jerome Flynn, conhecido por fazer o papel do mercenário Bronn em Game of Thrones, está ajudando a arrecadar fundos para o lançamento do documentário Hogwood: uma história de horror moderna, sobre a indústria da carne no Reino Unido.

O ator é vegano e irá apresentar o filme, produzido pela ONG de defesa aos direitos animais Viva!, sediada em Bristol, na Inglaterra. Até o momento, Flynn já arrecadou 15,1 mil libras esterlinas (Cerca de R$ 76,3 mil na cotação atual) e pretende alcançar o dobro até 21 de setembro.

A obra apresenta os maus tratos animais que ocorrem na fazenda Hogwood, em Warwickshire, interior do país, partindo de uma apuração que um investigador disfarçado da instituição fez no local. Ele descobriu que porcos são submetidos a situações de estresse, sofrimento e comem um aos outros.

Após as denúncias, o selo de qualidade Red Tractor suspendeu a certificação da Hogwood, e a rede varejista Tesco, que encomendava carnes de lá, suspendeu as compras.

Jerome Flynn afirma que é uma honra apresentar o documentário. "Depois de ver as condições horrendas e o abuso de animais que estão acontecendo atrás das paredes de Hogwood, eu tive que fazer algo", contou nas filmagens.

"Os porcos de Hogwood não são apenas produtos de carne, são sensíveis, emocionalmente conscientes seres como nós e eles merecem melhor que isso", completou.

Assista ao trailer de Hogwood: uma história de horror moderna: