Jennifer Lopez, Ricky Martin e outros artistas porto-riquenhos pedem doações após furacão Maria

Jennifer Lopez atualmente está em turnê em Los Angeles. A cantora nasceu em Porto Rico e pediu doações para o país, que foi devastado pelo furacão Maria.

Em um vídeo publicado no Instagram, Jennifer Lopez revelou que ainda não tem notícias sobre sua família em Porto Rico. Há dois dias, o furacão Maria devastou diversas cidades do país, deixando mais de 30 mortos e centenas de pessoas desabrigadas.

"Eu estou trabalhando em Las Vegas, mas o que está na minha mente é o que está acontecendo em Porto Rico. A devastação é inacreditável, eu e meu primo ainda não temos notícias da nossa família que está lá. O que é mais importante agora para mim e para muitos outros é tentar encontrar o melhor jeito de ajudar. Hoje, Porto Rico precisa da nossa ajuda", falou Jennifer, que nasceu em San Juan, capital da ilha.

A cantora pediu doações para as famílias afetadas pelo furacão. "Eu imploro para vocês doarem e apoiarem os esforços da primeira-dama de Porto Rico, Beatriz Rosselló. Juntos, nós podemos ajudar a reconstruir nossa ilha e o Caribe", continuou, e indicou que as doações podem ser feitas no site United for Puerto Rico.

Além dela, Ricky Martin, que também nasceu em Porto Rico, fez apelos por ajuda em suas redes sociais. "Olá, pessoal, aqui é o Ricky Martin e eu preciso da ajuda de vocês. Porto Rico precisa de vocês agora. Acessem You Caring e nos ajude. Doem o que puderem, apenas um dólar já faz a diferença. Se todos puderem doar um dólar, meu deus. Porto Rico está em uma situação muito precária no momento. Nós não podemos fazer isso sozinhos, precisamos de vocês", falou o cantor em um vídeo publicado no Instagram.

O rapper Daddy Yankee também pediu doações, dessa vez no Twitter. "Por favor, levem garrafas de água, fraldas, baterias no meu show dessa noite no Anfiteatro Ford, em Nova York. Ajudem a minha ilha", tuitou o artista na última quinta-feira, 21. Ele fez o mesmo nesta sexta-feira, 22, pedindo que os fãs levassem itens de necessidade básica para uma apresentação dele em Chicago.

O cantor Luis Fonsi tem feito diversas publicações em seu Instagram pedindo orações para Porto Rico. "Horrível a situação pela qual está passando a ilha agora. É muito triste ler as mensagens da minha família, há muito trabalho a fazer", disse o cantor de Despacito no Instagram.

Marc Anthony também pediu doações em dinheiro. "Hoje Porto Rico precisa de sua ajuda. Peço a todos que façam doações para o programa de ajuda criado pela primeira-dama de Porto Rico. Sua ajuda é a chave para nossa recuperação", disse o cantor.