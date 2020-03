Jennifer Lopez revela para Oprah Winfrey que teve decepção com o Oscar

A cantora e atriz Jennifer Lopez na 25ª edição do Critics' Choice Awards, na Califórnia, em janeiro de 2020. Foto: Danny Moloshok/Reuters

A atriz Jennifer Lopez falou, em uma entrevista que realizou com a apresentadora Oprah Winfrey, que se sentiu “triste” por não ter sido indicada para o Oscar. Ela protagonizou o filme As Golpistas, e chegou a ser cotada para receber o prêmio.

“Eu fiquei triste, teve muita construção ao redor disso [a indicação para o Oscar]. Eu recebi muitas críticas boas, pessoas falando ‘ela será indicada para o Oscar, se ela não for, eles estão doidos’ e eu li todos os artigos e fiquei ‘meu deus, será que vai acontecer?’, e então não aconteceu”, disse Jennifer.

Ela também falou sobre a sensação de que teria decepcionado os integrantes da sua equipe: “boa parte do meu time está comigo há anos, 20, 25 anos, e eu acho que eles tinham muita esperança, eles queriam isso também, e eu acho que os deixei na mão”.

Lopez, que recentemente realizou o show de comercial no Super Bowl junto com a cantora Shakira, não esteve entre as indicadas na categoria de melhor atriz. A vencedora da categoria no Oscar 2020 foi Renée Zellweger, pela atuação em Judy.

A entrevista fez parte da Vision 2020, uma turnê que a apresentadora está realizando em parceria com a empresa Vigilantes do Peso e que conta com entrevistas com artistas e especialistas em bem-estar. Além de Lopez, já foram entrevistadas a atriz Kate Hudson e a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.

