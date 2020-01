Jennifer Lopez pensou em ser stripper 'quando estava sem dinheiro'

A cantora Jennifer Lopez. Foto: Chris Pizzello/AP Photo

Ao falar sobre o começo da carreirra em entrevista para a W Magazine, Jennifer Lopez revelou que, antes do sucesso, cogitou atuar como stripper.

Lopez começou no meio artístico como dançarina, mas as dificuldades financeiras pelas quais passou fizeram com que ela cogitasse seguir a profissão de sua personagem Ramona, no filme As Golpistas. “[Ser uma stripper] soava muito bem quando eu estava sem dinheiro e comendo pizza todo dia, mas eu nunca fiz isso”, comentou a atriz.

Jennifer Lopez é uma das protagonistas de As Golpistas, inspirado na história real de um grupo de strippers que dá golpes em milionários de Wall Street após a crise financeira de 2008. A atriz comentou, em entrevista, que as técnicas que aprendeu no começo da carreira a ajudaram nas gravações, em especial nas cenas de pole dance.

A atuação da cantora vem sendo bastante elogiada, e lhe rendeu uma indicação para o Globo de Ouro como melhor atriz coadjuvante, mas quem foi reconhecida pelo prêmio na categoria foi Laura Dern por sua atuação em História de um Casamento.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais