Jennifer Lopez lança clipe da música ‘Medicine’; assista

Jennifer Lopez durante o clipe da música 'Medicine'. Foto: Captura de tela do clipe 'Medicine' (2019) / YouTube

Jennifer Lopez lançou o videoclipe de sua música Medicine, no domingo, 7, ao lado do rapper French Montana.

Com uma produção em tons pretos e brancos do começo ao fim, o vídeo começa com uma vinheta de circo antes de entrar o ritmo de pop. A voz de French Montana entra na canção após três minutos.

Com 49 anos, Jennifer Lopez foi pedida em casamento recentemente pelo ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez com um anel de R$ 3,8 milhões.

Assista ao clipe abaixo.