Jennifer Lopez é vista com novo affair em viagem às Bahamas

Jennifer Lopez Foto: Reuters / Mario Anzuoni

Cada vez mais vem à tona o clima de romance entre a cantora Jennifer Lopez, 47, e o jogador de beisebol Alex Rodriguez, 41. No último final de semana, em 11 de março, os dois teriam sido vistos juntos em um resort nas Bahamas. As informações são da coluna Page Six.

De acordo com o site, o casal, que já estaria se vendo há alguns meses, de forma discreta, voou de Miami para o local na sexta-feira à noite, em um jatinho particular. Ambos estariam hospedados na casa de um amigo.

Apesar de não ser muito conhecido do público brasileiro, o atleta já se foi apontado como affair de outras conhecidas personalidades, como Madonna, Cameron Diaz e Kate Hudson.