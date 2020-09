Jennifer Lopez e Maluma lançam clipes de ‘Pa Ti' e 'Lonely’; veja

Cena do clipe 'Lonely', de Jennifer Lopez e Maluma Foto: Reprodução do clipe 'Lonely' (2020) | YouTube / @Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e Maluma serão protagonistas no filme Marry Me, que tem estreia prevista para fevereiro de 2021. Como divulgação, os cantores lançaram na quinta-feira, 24, um clipe com duas músicas do filme.

Pa Ti e Lonely foram as duas faixas distintas da trilha sonora da produção escolhidas para serem lançadas. Ambas estão disponíveis nas plataformas digitais, porém, o videoclipe reuniu as duas músicas em uma única produção.

No primeiro momento do vídeo, com a faixa de Jennifer Lopez, a artista interpreta uma poderosa executiva e participa de cenas sensuais com Maluma, seu motorista, com quem vive uma paixão.

Porém, na segunda parte do clipe, há uma reviravolta na história com a canção do cantor colombiano. Maluma, o motorista é, na verdade, um agente do FBI que arquiteta a prisão da empresária.

Marry Me está sendo produzido pela Universal Studios e tem a direção de Kat Coiro. Além dos cantores, o elenco do filme contará também com o ator Owen Wilson. Confira o teaser da comédia romântica compartilhado por Maluma, no início deste mês, em seu Instagram.