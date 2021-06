Jennifer Lopez e Ben Affleck são fotografados aos beijos em Los Angeles

Jennifer Lopez e Ben Affleck se separaram em 2003 Foto: Reuters

Jennifer Lopez e Ben Affleck foram fotografados trocando beijos apaixonados, confirmando aparentemente os rumores de semanas de que eles teriam retomado o romance que dominou a imprensa há quase 20 anos.

Fotos de paparazzi publicadas no New York Post na segunda-feira, 14, mostram os dois atores se beijando em um jantar com membros da família de Lopez no restaurante japonês Nobu, em Malibu, na região oeste de Los Angeles, no domingo, 13.

Representantes da cantora se recusaram a comentar sobre o possível retorno do relacionamento dos dois, enquanto os assessores de Affleck não retornaram um pedido por comentário.

Batizados de "Bennifer" enquanto casal, os artistas se tornaram o par romântico mais conhecido no início dos anos 2000, em um romance marcado por carros luxuosos e um anel de noivado com diamante rosa de 6,1 quilates. Eles se separaram de forma abrupta em 2003.

Eles foram fotografados juntos diversas vezes em Los Angeles e Miami nas últimas semanas, após Jennifer e o ex-noivo, o ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, romperem o noivado em meados de abril, depois de quatro anos juntos.

O canal de notícias de celebridades E!News citou uma fonte não identificada na semana passada que disse que Lopez estava planejando se mudar de Miami para Los Angeles para passar mais tempo com Ben e que procurava escola para seus filhos gêmeos de 13 anos, Max e Emme.