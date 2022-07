Jennifer Lopez divulga fotos do casamento com Ben Affleck nos EUA

Jennifer Lopez divulga primeiras imagens do casamento com Ben Affleck. Foto: On The Jlo

Jennifer Lopez divulgou fotos do casamento com Ben Affleck , realizado no último sábado, 16, em Las Vegas (EUA). A cantora falou sobre a cerimônia em sua newsletter, On The JLo, divulgada no domingo, 17, pelo site TMZ.

“Nós fizemos isso. O amor é lindo. O amor é gentil. E no final, o amor é paciente. 20 sendo paciente”, escreveu a artista. “Foi exatamente o que queríamos. Na noite de ontem, viajamos para Las Vegas e entramos na fila para pegar nossa licença com outros quatro casais, todos fazendo a mesma jornada para a capital do casamento no mundo”, completou.

Ela revelou ainda que os dois chegaram na capela em Nevada por volta de 0h: "Com as melhores testemunhas que você pode imaginar, um vestido de um filme antigo e uma jaqueta do armário de Ben. Lemos nossos próprios votos na pequena capela e demos uns aos outros os anéis que usaremos pelo resto de nossas vidas. Eles ainda tinham Bluetooth para uma (curta) marcha pelo corredor. Mas no final foi o melhor casamento possível que poderíamos ter imaginado. Um com o qual sonhamos há muito tempo”, disse.

“Quando o amor é real, a única coisa que importa no casamento é um ao outro e a promessa que fazemos de amar, cuidar, compreender, ser paciente, amoroso e bom um para o outro. Nós tivemos isso. E muito mais. Melhor noite de nossas vidas”, ressaltou Jennifer.

Em seguida, a cantora confirmou que agora se chama Jennifer Affleck: “O amor é uma grande coisa, talvez a melhor das coisas - e vale a pena esperar. Com amor, Jennifer Lynn Affleck”.