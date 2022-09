Jennifer Lopez compartilha fotos e detalhes do casamento luxuoso com Ben Affleck; veja

Jennifer Lopez escreveu um texto e mostrou novas imagens da cerimônia através de sua newsletter. Foto: On The JLo

Jennifer Lopez resolveu compartilhar diversas fotos de seu casamento com Ben Affleck , em sua newsletter, na última quinta-feira, 1º, acompanhadas por um longo texto dando mais detalhes de cada um dos eventos das celebrações. O casal organizou jantar de ensaio, cerimônia, festa e um brunch ao longo de três dias para comemorar a união , oficializada em 16 de julho, em uma capela em Las Vegas, nos Estados Unidos.

"'Esse é o Paraíso. Exatamente aqui. Estamos nele agora'. Essa é uma das minhas frases preferidas que o Ben escreveu de um filme que ele dirigiu, chamado A Lei da Noite. Ele também disse-a na noite de nosso casamento em seu discurso e eu pensei: 'Que perfeito'", começou a cantora e atriz.

"Choveu no pôr do sol todos os dias daquela semana. Todo mundo estava preocupado com o calor, com os bichinhos, os detalhes, se os convidados chegariam na hora etc... Sem contar os trovões e raios que chegavam todos os dias na exata hora em que a cerimônia estava marcada no sábado. Ah, e todos nós pegamos uma virose no estômago e estávamos nos recuperando até o fim da semana. Tudo isso e alguns outros imprevistos fizeram a loucura de um fim de semana de casamento. Mas a verdade é que eu nunca tive dúvida. A semana toda senti a calma e a certeza de que estávamos nas mãos de Deus...", continuou.

A estrela revelou também que surpreendeu o ator ao convidar Marc Cohn para cantar na cerimônia duas décadas após uma conversa sobre músicas para casamento: "Nós mencionamos True Companion como a canção de amor de casamento perfeita nesta exata casa há mais de 20 anos. O Ben não sabia, mas eu chamei Marc para surpreendê-lo e cantar em nosso casamento e ele foi generoso ao aceitar. Quando eu entrei no local, a música escolhida não foi True Companion, mas sim The Things We’ve Handed Down - uma canção sobre o mistério das crianças, algo que a gente apenas imaginava naquela época, mas a escolha perfeita enquanto nossos cinco filhos andaram pelo corredor antes de mim", ela escreveu, falando um pouco mais sobre a importância dos jovens na união".

"Os 20 anos entre aqueles sonhos da juventude e o mundo adulto de amor e família que adotamos naquele dia trouxeram mais para esse casamento do que poderíamos imaginar. Não estávamos apenas nos casando um com o outro, mas também trazendo essas crianças para uma nova família. Eles foram as únicas pessoas que nós pedimos que fizessem parte dos nossos padrinhos e madrinhas. Para a nossa alegria, todos aceitaram", emendou.

Jennifer então falou da reação de Ben, quando ele finalmente ouviu a música surpresa e refletiu sobre o reencontro dos dois após mais de duas décadas. "Mais tarde, Ben me disse que escutar os acordes da música e ver Marc Cohn deixaram ele chocado, mas o permitiu sentir a forma como as nossas vidas se reuniram de forma inevitável e perfeita. E quando ele me viu entrar nas escadas, aquele momento fez o maior sentido do mundo mesmo parecendo impossível de acreditar, como o melhor dos sonhos, do qual você não quer acordar. Eu provavelmente teria tido os mesmos pensamentos se não estivesse tão focada em não tropeçar no vestido. Mas quando eu cheguei perto o suficiente para ver seu rosto, fez todo o sentido para mim também. Alguns ferimentos antigos foram curados naquela noite e o peso do passado finalmente foi tirado de nossos ombros. O fim de um ciclo - e completamente diferente do que havíamos planejado. Melhor", disse.

Para finalizar, a cantora fez uma reflexão: 'Anos atrás, nós não tínhamos ideia que a estrada adiante significaria passar por tantos labirintos e ter tantas surpresas e bênçãos. Tudo se resume a esse momento, um dos mais perfeitos de nossas vidas. Não poderíamos estar mais felizes. Desejo a todos o mesmo tipo de felicidade... a conquistada após momentos difíceis, que é mais especial por conta da jornada que veio antes dela".

