Jennifer Lopez canta com a filha na estreia da turnê ‘It’s My Party’; assista

A cantora Jennifer Lopez. Foto: Chris Pizzello/AP Photo

Jennifer Lopez estreou a turnê It’s My Party em Los Angeles, nos Estados Unidos, em grande estilo. O show aconteceu no The Forum na última sexta-feira, 7. A turnê também comemora os 50 anos da artista.

A cantora trocou de roupa diversas vezes e cantou músicas de grande sucesso como Jenny From the Block, Dinero e On The Floor.

O que surpreendeu os fãs de Jennifer Lopez foi a performance dela ao lado a filha Emme, de 11 anos.

Ela subiu ao palco para cantar Limitless com a mãe e os vestidos de ambas estavam combinando.

Jennifer Lopez também é mãe de Max, que é gêmeo de Emme, fruto do relacionamento com o cantor Marc Anthony.

Assista ao vídeo: