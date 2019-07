Jennifer Lopez cancela show por causa de blecaute durante apresentação

A cantora Jennifer Lopez. Foto: Instagram / @jlo

Jennifer Lopez se apresentava no Madison Square Garden neste sábado, 13, quando foi surpreendida por um apagão no local. Segundo autoridades, a falta de energia atingiu boa parte da região em Nova York.

A cantora ainda estava no início do show da nova turnê It’s my party quando o blecaute aconteceu. No momento, apenas os dançarinos estavam no palco. A apresentação teve de ser cancelada e a expectativa é a de que a cantora consiga contemplar os fãs nesta segunda-feira, 15, segundo a própria Jennifer Lopez.

Muitos fãs que estavam na apresentação flagraram o instante em que o apagão ocorreu. “Nós estamos bem”, escreveu a coreógrafa Casie Goshow no Instagram.

Assista ao vídeo:

Preocupada com os fãs, Jennifer Lopez gravou um vídeo no perfil oficial dela no Instagram. “Eu amo vocês e sinto muito que isso tenha acontecido no meio do nosso momento. Vou entrar em contato com vocês assim que pudermos para reagendar o show. Estou com o coração partido”, declarou a cantora

Assista ao vídeo:

Três horas depois, Jennifer Lopez voltou a publicar um novo vídeo no Instagram informando que a apresentação deve acontecer nesta segunda, 15.

“É preciso mais do que um apagão em toda a cidade para nos calar! Reprogramaram o show para segunda à noite! Ticketmaster e LiveNation terão detalhes em seus sites pela manhã”, garantiu a cantora.

Assista ao vídeo: