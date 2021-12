Jennifer Lawrence mostra barriga de grávida durante lançamento de filme da Netflix

Jennifer Lawrence, na coletiva de imprensa do filme 'Don't Look Up', da Netflix Foto: Mike Coppola/AFP

Jennifer Lawrence, de 31 anos, chamou atenção durante lançamento do filme Don't Look Up, da Netflix, no domingo, 5. Isso porque a atriz exibiu a bela barriga de gestação em um vestido da Dior, com acessórios e joias clássicas da Tiffany & CO.

A protagonista de Jogos Vorazes espera o primeiro filho com Cooke Maroney. A gravidez foi confirmada pela artista em setembro.

Jennifer Lawrence e Maroney se casaram em outubro de 2019 depois de um ano de namoro.

Durante a estreia do longa, Jennifer apareceu ao lado de Leonardo DiCaprio e de outros integrantes do elenco de Don't Look Up.

Na foto, Meryl Streep olha graciosamente para a colega grávida. A cerimônia ocorreu no Lincoln Center, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos.