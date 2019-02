Jennifer Lawrence e Cooke Maroney estão noivos

Jennifer Lawrence no lançamento do filme 'Jogos Vorazes', em 2014. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Jennifer Lawrence, atriz de Jogos Vorazes, deu um passo adiante em seu relacionamento com Cooke Maroney. Os dois estão noivos, segundo noticiou a imprensa internacional.

A novidade foi confirmada primeiro para o site Page Six e a rede de notícias CNN também conseguiu comprovar o fato por meio de representantes da atriz.

Rumores sobre eles estarem noivos surgiram após o casal ser visto tendo um "jantar aconchegante" em Nova York. Além disso, a atriz estava usando um anel de destaque em seu dedo.

"Eles pareciam estar comemorando e as pessoas estavam falando sobre isso. O anel era muito perceptível. Eles estavam sentados em um canto. Ela estava usando um lindo vestido preto com bolinhas brancas", relatou uma fonte ao Page Six.

Jennifer, de 28 anos, confirmou que estava namorando Maroney, de 34 anos, no ano passado. Ele é diretor da Gladstone 64, uma galeria de arte na cidade de Manhattan.