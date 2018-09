Jennifer Lawrence diz ter superado o medo de fazer papéis que envolvem nudez

A atriz Jennifer Lawrence diz ter superado o medo e a insegurança sobre seu próprio corpo que a fizeram recusar papéis que envolvessem nudez Foto: Hannah McKay/Reuters

Conversando com a imprensa no tapete vermelho da estreia do filme Operação Red Sparrow, a atriz Jennifer Lawrence, protagonista da produção, disse ter superado o medo de pegar papéis mais arriscados que envolvem nudez ou assuntos mais delicados.

“Eu não tenho mais o medo ou a insegurança que me afetavam ao escolher papéis que envolviam nudez”, disse a atriz para o site Entertainment Tonight. “O meu método de escolha de papéis não mudou, ainda escolho personagens, diretores e roteiros com os quais eu me identifico, mas a nudez já não é mais um fator nisso”, continuou.

Em um painel sobre o filme, realizado na semana passada, a atriz comentou a sua primeira cena de nudez explícita que acontece no filme, e disse que os outros membros do elenco e o diretor Francis Lawrence a deixaram tranquila. “Todo mundo me deixou tão confortável que, em certo ponto, eu estava deixando as pessoas desconfortáveis”, falou a atriz. “Eu ficava andando pelada pelo set e todo mundo me olhava e dizia que eu deveria me vestir”, brincou.

Francis Lawrence, que dirigiu Jennifer Lawrence em três filmes da saga Jogos Vorazes, afirmou que o fato de eles já se conhecerem pode ter ajudado nessa superação do medo de nudez em filmes. “Eu confio nela e tenho quase certeza que ela confia em mim. Acho que seria difícil ela topar fazer um filme como esse com outra pessoa que ela não conhecesse. Foi tranquilo discutir pontos do roteiro do filme porque nós nos conhecemos bem e isso foi positivo para a produção”, falou.

Operação Red Sparrow estreia no Brasil em 1º de março.