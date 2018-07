Jennifer Lawrence conta qual 'Jogos Vorazes' menos gostou de fazer

. Foto: Reprodução / Twitter @BravoWWHL

A protagonista da saga de filmes Jogos Vorazes, Jennifer Lawrence, foi questionada pelo apresentador Andy Cohen, no programa Watch What Happens Live: "Qual o filme de Jogos Vorazes que você mais gosta, e o que menos gosta".

Jennifer tentou se esquivar, mas ao final das contas, assumiu que não gosta em especial de Jogos Vorazes: A Esperança - Parte 1: "Bem, não posso fazer isso. Mas acho que vou. O primeiro é o primeiro, então ele introduz a história toda, e acho que o terceiro, porque eles dividiram em dois, o que o deixou um pouco 'preso'. Estou apenas imaginando que o terceiro filme seria o pior, mas eu realmente não sei".

Quando Cohen perguntou novamente sobre seu favorito, voltou a fícar em dúvida: "Talvez Em Chamas. Eu não sei".