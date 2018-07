Jennifer Hudson se separa do noivo após 10 anos de relacionamento

Após um relacionamento de dez anos, a cantora Jennifer Hudson se separou do noivo David Otunga Foto: Todd Williamson/Invision for Fox Searchlight/AP Images

A cantora norte-americana Jennifer Hudson se separou do noivo, o ex-lutador David Otunga, após um relacionamento que durou dez anos, informa a People. Os dois se conheceram em 2007 e ficaram noivos em setembro de 2008, com menos de um ano de namoro. Um ano depois, em agosto de 2009, nasceu o primeiro filho do casal, David Otunga Jr.

“Eles estavam em um processo de terminar seu relacionamento já há alguns meses”, disse um representante da cantora à revista. “Hoje, Jennifer recebeu uma medida protetiva contra o seu ex-noivo. Suas ação são somente para proteger o filho deles”, continuou o comunicado.

A defesa do ex-lutador afirma que não há motivo para a medida. “O Sr. Otunga nunca abusou a Srta. Hudson ou seu filho, e é triste, principalmente no clima atual, que ela esteja fazendo essas falsas acusações contra ele. O Sr. Otunga espera o dia da audiência para ganhar a guarda compartilhada do único filho do casal”, disse o advogado de Otunga para a revista.