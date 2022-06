Jennifer Hudson ganha prêmio Tony e conquista status EGOT; saiba o que é

Jennifer Hudson ganha prêmio Tony com 'A Strange Loop' e com isso entra para a lista do EGOT - que é receber os quatro grande prêmios do entretenimento estadunidense (Emmy, Grammy, Oscar e Tony). Foto: Instagram/@iamjhud

Nesta segunda-feira, 13, Jennifer Hudson completou seu caminho para o EGOT, que é receber os quatro grande prêmios do entretenimento dos Estados Unidos (Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

A atriz recebeu o prêmio Tony, que honra o melhor no teatro dos Estados Unidos, pelo seu papel como produtora no musical A Strange Loop, que levou vários prêmios no evento (incluindo o de Melhor Musical).

Com isso, Jennifer Hudson se tornou a 17ª pessoa a conquistar o status de EGOT e ser honrada com um reconhecimento em um dos quatro níveis do entretenimento estadunidense: TV, Música, Cinema e Teatro.

Como EGOT, ela se junta a: