Jennifer Garner faz brincadeira com seu momento viral no Oscar

A atriz Jennifer Garner entrou na brincadeira e fez piada com o seu momento viral durante o Oscar Foto: Danny Moloshok/Reuters

Um dos principais memes que surgiram da cerimônia do Oscar, no último domingo, 4, foi o momento em que a atriz Jennifer Garner foi focalizada por uma câmera e ficou com cara de espanto, como se tivesse se lembrado de algo muito importante.

What realization did Jennifer Garner just come to? pic.twitter.com/pWtycEDEVs — bobby finger (@bobbyfinger) 5 de março de 2018

O vídeo da atriz logo viralizou e vários memes com possíveis interpretações do que ela estava pensando foram compartilhados nas redes sociais. Ao invés de achar ruim, Garner fez três posts no Stories do seu Instagram ‘narrando’ o que estava passando em sua cabeça na hora em que foi focada pelas câmeras.

“Parabéns ao filme A Forma da Água. Talvez eu devesse namorar um peixe”, brincou a atriz no primeiro vídeo. “Ei, Jimmy Kimmel, o que você tem na sua carteira? Espera, cadê a minha carteira”, disse em outro vídeo, fazendo alusão a um comercial em que ela atuou na televisão norte-americana.

“Mal posso esperar para trabalhar com a Lena Dunham! Espera, eu assinei um contrato que autoriza nudez?”, falou no último vídeo. Ninguém sabe exatamente o que ela pensou na hora e a atriz também não revelou, mas ao menos encarou os memes com bom humor.

Veja abaixo as respostas que Garner deu.