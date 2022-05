Jennifer Aniston relembra divórcio com Brad Pitt ao falar de fim de 'Friends'

A atriz Jennifer Aniston na premiere do filme 'Dumplin', em Los Angeles, em dezembro de 2018. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Assim como muitos fãs, Jennifer Aniston revelou que teve dificuldades de lidar com o fim de Friends. Em entrevista ao talk show de Ellen DeGeneres nesta quinta-feira, 26, a atriz relembrou dessa época e fez um raro comentário sobre seu divórcio com Brad Pitt.

Questionada sobre como lidou com o desfecho de uma das comédias mais importantes da história da TV, ela foi sincera: “Bem, eu me divorciei e fui pra terapia”. De fato, a atriz se separou de Brad Pitt em janeiro de 2005, menos de um ano após a conclusão da sitcom.

“Depois [de Friends e do divórcio com Pitt], eu fiz um filme chamado Separados pelo Casamento [2006] e abracei que aquela fase estava terminando. Eu falei: ‘Quer saber, pessoal? Vamos fazer um capítulo totalmente novo. Encerrar tudo e começar do zero'. Funcionou muito bem”.

O assunto veio à tona porque Ellen pediu conselhos para a amiga sobre como lidar com o fim do The Ellen DeGeneres Show, encerrado após 19 anos.