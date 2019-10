Jennifer Aniston estreia no Instagram com foto rara do elenco de 'Friends'

Os personagens Phoebe, Chandler, Rachel, Ross, Monica e Joey, de 'Friends'. Foto: Warner/Divulgação

Jennifer Aniston estreou no Instagram nesta terça-feira, 15, com uma foto rara e nostálgica: ela reunida aos outros cinco atores do núcleo principal de Friends, seriado que completou 25 anos em 2019.

"E agora nós somos amigos de Instagram também. Olá, Instagram", escreveu a atriz, de 50 anos, na legenda da imagem em que ela aparece cercada por Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Courteney Cox (Monica Geller), David Schwimmer (Ross Geller), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing).

Os amigos se reúnem de vez em quando e Courteney já publicou fotos ao lado de Jennifer e Lisa, por exemplo, mas é raro os seis aparecerem assim juntos. No primeiro fim de semana de outubro, todos se reuniram na casa da intérprete de Monica, mas somente ela, Jennifer e LeBlanc apareceram em uma foto publicada pela atriz.

Em junho deste ano, a intérprete de Rachel Green contou os bastidores de outra foto histórica em que o elenco aparece reunido, tirada antes de a série estrear.

Na ocasião, o diretor Jimmy Burrows levou todos para Las Vegas e disse que seria a última vez que eles entrariam em um cassino anonimamente. "Não tínhamos noção do que ele estava falando, mas com certeza essa foi a última vez que conseguimos", disse Jennifer.

Abaixo, a foto de estreia de Jennifer Aniston no Instagram: