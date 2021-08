Jennifer Aniston defende romper relações com amigos não vacinados

Jennifer Aniston, em outubro de 2019, na premiere de 'The Morning Show' em Nova York. Foto: Eduardo Munoz/Reuters

A atriz Jennifer Aniston tem defendido a posição que adotou de se afastar de amigos e conhecidos que não informaram se foram vacinados contra a covid-19. Ela tem falado sobre isso após perguntas nas redes sociais.

A estrela de Friends e The Morning Show disse, em entrevista à revista InStyle, publicada esta semana, que ainda havia um "grande grupo de pessoas que são antivacina ou simplesmente não ouvem os fatos".

Ela acrescentou que, infelizmente, "perdeu algumas pessoas" de sua rotina semanal que não revelaram se foram vacinadas.

Jennifer foi desafiada por alguns seguidores no Instagram, incluindo Robyn Law, autora de um livro sobre perda de peso, que perguntou por que a atriz estava preocupada em estar perto de pessoas não vacinadas sendo que ela tinha sido.

"Porque se você tiver a variante, ainda pode passar para mim. Posso ficar um pouco doente, mas não serei internada em um hospital e/ou morrerei. Mas posso transmitir para outra pessoa que não tenha se vacinado e cuja saúde está comprometida (ou tem uma condição pré-existente). E, portanto, eu colocaria suas vidas em risco", respondeu a atriz.

"É por isso que me preocupo. Temos de nos preocupar com mais do que apenas nós mesmos aqui", acrescentou. No começo de maio, Jennifer publicou uma foto em que dizia estar "completamente vacinada" e o quanto isso era bom.

"Somos extremamente sortudos e privilegiados por ter acesso a vacinas contra covid-19 nos Estados Unidos. Infelizmente, esse não é o caso em todo lugar... e pelo que sabemos, a saúde de um de nós afeta todos nós. Estou pensando naqueles que não têm ou não terão a oportunidaed de se vacinar e abraçar seus amigos e família", escreveu.