Jeniffer Nascimento desabafa sobre racismo em meio artístico: 'Caminho é árduo'

A atriz Jennifer Nascimento foi indicada ao Prêmio DID (Destaque Imprensa Digital), na categoria de melhor atriz pelo espetáculo 'Donna Summer - Musical'. Ela concorre com Claudia Raia, Karil Hils, Kiara Sasso e Letícia Soares. Foto: Instagram/ @jeniffer_nascimento

A atriz Jeniffer Nascimento usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre o racismo no meio artístico. A artista foi indicada ao Prêmio DID (Destaque Imprensa Digital), especializado em teatro musical, na categoria de melhor atriz por seu trabalho no espetáculo Donna Summer, contudo, o caminho até a indicação não foi nada fácil. No relato, Jeniffer diz ter sido vetada de um teste de um musical "por não ter o perfil de europeia".

"Tenho mais de 20 anos de carreira, nove musicais, cinco novelas, dois filmes, cinco séries, sou apresentadora, cantora e essa é a minha primeira indicação para um prêmio. Meus amigos, o caminho é árduo, principalmente quando o sistema ainda te coloca mais obstáculos do que o normal. Como, por exemplo, não poder fazer um teste para um certo musical por não ter perfil de europeia, mas, depois, entrar no musical quando precisaram de uma atriz que estreasse em sete dias", escreveu Jeniffer na postagem.

A artista revelou ainda que enquanto participou do espetáculo em homenagem à diva disco, conciliou o papel com mais outros sete trabalhos:

"Meu amor pela arte sempre foi maior do que qualquer contratempo no caminho e eu sigo resistindo. Ser indicada para um prêmio é ter a sensação de que você está sendo notada, que alguém tem visto suas lutas e toda a sua dedicação para entregar o melhor do seu trabalho e esse reconhecimento já é um grande prêmio pra mim", disse.

"Não importa o que você tenha passado, faça sempre cada show como se fosse o último! E assim foi minha dedicação pra viver Disco Donna em Donna Summer - Musical, enquanto conciliava mais sete trabalhos simultaneamente ao musical. Gratidão pela indicação e parabéns a todas as minhas amigas talentosíssimas que eu amo e também estão nessa categoria", finalizou.

Jeniffer concorre ao prêmio junto com Claudia Raia por Conserto para Dois - Musical, Karin Hils em Donna Summer - Musical, Kiara Sasso em Barnum - O Rei do Show, e Letícia Soares em A Cor Púrpura.