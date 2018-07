Jeffrey Tambor, protagonista de 'Transparent', é investigado por assédio sexual

Vencedor do Emmy e do Globo de Ouro de Melhor Ator, Jeffrey Tambor é acusado de assédio sexual por ex-assistente Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

O ator Jeffrey Tambor, estrela de Transparent, é a mais recente adição à lista de acusados por assédio sexual em Hollywood. A Amazon Studios, produtora da série, informou que iniciou uma investigação sobre o caso. Há apenas três semanas, o ex-presidente do estúdio, Roy Price, renunciou ao cargo após acusações de abuso.

A alegação de assédio sexual veio em um post privado no Facebook de uma ex-assistente de Tambor, Van Barnes. A transgênero postou em sua rede social que seu chefe teria feito comentários inapropriados, a apalpado e a ameaçado com um processo caso ela falasse sobre o assunto.

O ator negou as acusações “de maneira veemente e contundente” ao portal Deadline. Tambor, que também está no elenco de Arrested Development, afirmou que nunca se envolveu em comportamento impróprio com Barnes ou qualquer outro colega de trabalho.

“Estou ciente de que uma ex-assistente descontente fez uma postagem privada, implicando que eu teria agido de maneira imprópria em relação a ela. Estou chocado e angustiado com essa alegação sem fundamento”, disse ele.

Atualmente, a série Transparent não está em produção. Segundo o Deadline, a Amazon está conversando com Tambor e outros membros do elenco e da equipe. A criadora do seriado, Jill Solloway, emitiu um comunicado dizendo que está cooperando com a investigação.

“Tudo o que diminui o nível de respeito, segurança e inclusão tão fundamental para o nosso local de trabalho é completamente antitético aos nossos princípios", disse Soloway.