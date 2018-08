Jay-Z diz que terapia salvou o seu casamento com Beyoncé

Em entrevista, o rapper Jay-Z disse que terapia foi a principal responsável por salvar o seu casamento com a cantora Beyoncé Foto: Lucas Jackson/Reuters

Em entrevista para o apresentador David Letterman no seu programa na Netflix, o rapper Jay-Z comentou publicamente pela primeira vez sobre os casos de infidelidade que foram tema de músicas do álbum 4:44 e quase levaram o seu casamento com a cantora Beyoncé ao fim.

"Como você, eu tenho uma linda mulher que me entendeu, que sabe que eu não sou melhor do que ninguém e que me viu batalhar bastante na terapia", disse Jay-Z. "Nós realmente nos amamos muito e trabalhamos duro para esse casamento continuar a dar certo", completou.

Segundo o rapper, contar o que aconteceu no seu álbum foi uma forma de continuar a terapia. "Há vários anos, a música que eu faço é o resultado de coisas que já aconteceram. Eu quero acreditar que hoje estamos melhor, mas ainda há muito trabalho, comunicação e crescimento a ser realizado. Tenho orgulho do pai e marido que sou hoje por causa de todo o trabalho que foi feito", falou.

Ainda sobre família, Jay-Z disse que teve medo de ser pai. "Eu tinha muita preocupação em ser um bom pai porque nunca tive muitos exemplos disso quando cresci. Eu sempre me dei muito bem com outros assuntos, mas meu QI emocional era menos cem ou algo do tipo", comentou.

