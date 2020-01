Jason Momoa visita crianças internadas para tratamento em hospital

O ator Jason Momoa durante uma visita em um hospital infantil Foto: Instagram / @prideofgypsies

Jason Momoa, conhecido por interpretar o super-herói Aquaman, visitou um hospital para crianças nesta segunda-feira, 20, na cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos.

O ator falou sobre o encontro em uma publicação no Instagram: "a melhor parte de ser o Aquaman é deixar as crianças felizes". "Eu conheci muitos bebês corajosos, todo o meu aloha para as famílias", disse ele.

Momoa visitou o Hospital para Crianças de Pittsburgh, que pertence ao Centro Hospitalar da Universidade de Pittsburgh. Em uma publicação, a instituição agradeceu o ator pela presença: "obrigado por passar nesta manhã e visitar os pacientes e suas famílias".

Na publicação, também há um vídeo em que Jason Momoa aparece fazendo uma queda de braço com um paciente, Joshua. O ator, que deixa a criança derrotá-lo, convida o menino para visitar os estúdios de Aquaman 2 e promete dar um de seus tridentes para ele. "Vejo você no estúdio", disse o ator.

