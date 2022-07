Jason Momoa se envolve em acidente com um motociclista

Jason Momoa se envolveu em um acidente de trânsito na Califórnia (EUA), mas passa bem. Foto: Instagram/@prideofgypsies

Jason Momoa levou um susto no último domingo, 24, após se envolver em um acidente de trânsito, enquanto dirigia seu carro na estrada Old Topanga, na Califórnia (EUA). As informações são do KTLA.

Segundo o portal, o relatório de colisão da Patrulha Rodoviária da Califórnia informou que o acidente ocorreu por volta das 11h da manhã, quando o motociclista cruzou a estrada e bateu de frente ao carro do ator.

Jason não se machucou. Contudo, prestou socorro ao homem, de 21 anos, que teve ferimentos leves, sem risco de morte, sendo levado por uma ambulância.

Em maio, o ator sofreu um acidente trabalhando. Enquanto gravava Fast X, o 10º filme da franquia de Velozes e Furiosos, ele teria batido a cabeça e precisou passar por uma ressonância magnética. "Você precisa quebrar alguns ovos para fazer um omelete. Grato pela minha família e amigos", comentou Momoa na época.