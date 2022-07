Jason Momoa posa ao lado de Ben Affleck nos bastidores de 'Aquaman 2'

"Bruce e Arthur reunidos. Te amo e sinto sua falta", disse Momoa Foto: Instagram/@prideofgypsies

Da Califórnia, nos Estados Unidos, Jason Momoa publicou no Instagram, na última quinta-feira, 29, registros nos bastidores das gravações de Aquaman 2, ao lado de Ben Affleck , que recentemente se casou com a cantora Jennifer Lopez .

Sem deixar claro se foi spoiler ou uma brincadeira, ele acabou atiçando a curiosidade dos fãs. "Bruce e Arthur reunidos. Te amo e sinto sua falta", disse Momoa, se referindo aos personagens deles no universo da DC, Bruce Wayne, o Batman; e Arthur Crurry, o Aquaman.

"Os visitantes da Warner Bros acabaram de visitar o backlot. Encontraram no set todas as grandes coisas que estão por vir em Aquaman 2. Todo meu aloha", completou. No vídeo, o astro ainda diz que os visitantes flagraram um grande segredo.

James Wan , diretor da franquia Aquaman, já tinha dito que Affleck iria aparecer em Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman e o Reino Perdido). Oficialmente, as filmagens terminaram em dezemnbro, mas Wan avisou que eles estavam na pós-produção, que inclui, entre outras etapas, refilmagem de algumas cenas e o processo de ADR, que é quando a voz dos atores é gravada em ambientes sem barulho, para melhorar a qualidade do áudio do longa.

Aquaman and the Lost Kingdom, da Warner Bros, tem estreia prevista para março de 2023. O primeiro Aquaman (2018) alcançou a marca de US$1,13 bilhão na bilheteria mundial.