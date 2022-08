Jason Momoa fala sobre seu personagem em 'Velozes e Furiosos 10'

'Estou tendo o melhor momento da minha vida', diz Jason Momoa. Foto: Steve Marcus / Reuters

Jason Momoa falou sobre seu papel em Velozes e Furiosos 10, novo filme estrelado por Vin Diesel que será lançado apenas em 2023. O astro vai interpretar o principal vilão da produção, cujas filmagens ainda estão em andamento.

O ator de Aquaman disse que seu papel como vilão em Velozes e Furiosos 10 será ainda mais excêntrico e revelou estar animado com o projeto. “Tem sido difícil porque as pessoas sempre pensam que eu sou apenas esse cara que interpreta personagens machistas. Mas quero me emocionar, quero algo novo”, ressaltou ele em recente entrevista.

“As coisas estão mudando, e até o papéis de vilão que estou interpretando agora são excêntricos. Sou uma pessoa ao mais alto nível e estou tendo o melhor momento da minha vida”, concluiu.

Além de Diesel e Mamoa, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris e Michelle Rodriguez.

Velozes e Furiosos 9, o mais recente da saga, foi lançado em 2021 e faturou mais de US$ 726 milhões em bilheteria. Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 18 de maio de 2023.