Jason Momoa diz que 'Aquaman 2' pode ter mais de um Batman no elenco

Jason Momoa é estrela de 'Aquaman e o Reino Perdido'. Foto: Steve Marcus / Reuters

Jason Momoa deu a entender, em recente entrevista à Associated Press, que outros Batmans além de Ben Affleck , já confirmado no elenco, devem aparecer no filme Aquaman e o Reino Perdido.

"Bom, não posso te dizer nada sobre a reunião (com Affleck). Talvez ele esteja no filme, e talvez tenhamos menos ou mais Batman's no filme. Sim, talvez seja mais do que um. Quem sabe? Não posso te dar muitas informações", provocou.

Fãs pensaram que Affleck foi chamado para substituir Michael Keaton, que teria gravado cenas como Batman para o filme, mas a presença no elenco teria causado confusão nos fãs.

Além do astro Momoa, retornam para o elenco de Aquaman 2 atores como Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Nicole Kidman e Amber Heard. Além de Indya Moore (Pose) e Pilou Asbaek (Game of Thrones), que são novidade.

Com direção de James Wan (Invocação do Mal), a continuação chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.