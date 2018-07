Jason Momoa: 'As pessoas sempre queriam me contratar para fazer vilões'

Jason Momoa como Aquaman. Foto: Warner Bros/DC

Em dezembro deste ano, finalmente o filme Aquaman chega aos cinemas, e não são apenas os fãs do super-herói da DC Comics que estão ansiosos – Jason Momoa, que estrela o longa, também está. Para ele, o filme é um marco em sua carreira, que sempre foi considerado com mais perfil de vilão do que deu herói.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Momoa disse que a ideia de ele interpretar o Aquaman surgiu de Zack Snyder, diretor de diversos filmes da DC, após algumas audições para papéis que não deram certo.

"As pessoas sempre querem me contratar para fazer um vilão, sabe? Eu consegui uma audição com Chris Pratt, que é uma lenda e um cavalheiro. Não funcionou. Depois disso, veio minha audição para Batman com o Zack. E eu quase não fui, porque eu fiquei, tipo: 'Isso é besteira. Eu não sou um cara branco. Eu não vou conseguir interpretar o Batman'. Mesmo se eu tivesse conseguido, eu não iria querer. É como um americano interpretando James Bond, sabe? Eu quase nem fiz a audição", relembrou Momoa, que é havaiano.

"Eu pensei que, com certeza, iria interpretar um vilão da DC, mas as únicas pessoas que eu sabia que eles estavam procurando eram para interpretar o Batman, o Super Homem e a Mulher Maravilha – quem raios eu iria interpretar? Então, na reunião, eu interpretei Batman como se ele tivesse morrido em um beco e um bandido tivesse pego seu terno e vestido. Eu o interpretei como um malandro, cansado e sarcástico. E aí foi quando Snyderfalou: 'Eu tenho uma ideia'", contou. Foi aí que o diretor contou-lhe sobre Aquaman.

Nos quadrinhos, Aquaman é um super-herói branco com os cabelos loiros que usa uma roupa ajustada verde e laranja. Então, quando Momoa ouviu sobre o personagem, se assustou. "Mano, eu fiquei, tipo: "O quê? Loiro? Roupa apertada? Camiseta laranja e verde? Eu não sei, cara. Isso é uma piada?'", disse Momoa a Snyder. Após algumas conversas, o ator aceitou o papel.

O ator apareceu como Aquaman pela primeira vez nas telas do cinema em 2016, em uma curta cena de Batman vs Superman, e no ano seguinte com uma participação maior em Liga da Justiça. "Uma das minhas preocupações quando fizemos Liga da Justiça foi que as pessoas iriam pensar: 'Ah, ele é tão mal-humorado'. Mas toda a ideia sobre a qual eu e Zack conversamos foi que o filme era apenas meia hora da vida dele, sabe? Então eu tive que manter aquele personagem sabendo que em Aquaman nós poderíamos explicar por que ele é do jeito que é. Eu sequer me transformei em Aquaman até os dez minutos finais do filme", comentou.

Questionado se sente pressionado com um filme dedicado só a ele, Momoa diz que tenta não pensar nisso e que está muito feliz: "Eu sinto que é uma honra representar meu povo, os havaianos. Eu sou mestiço, e isso é incrível. E essa é a primeira coisa que meus filhos podem assistir. Eu me senti muito amado. Meus filhos não podem assistir à Game of Thrones. Mas com Liga da Justiça, eles puderam ir ao cinema e ver o papai no filme, e puderam estar lá comigo. E eles ficaram do lado do Batman e do Superman. Eu pude levar meus filhos ao set. Foi a coisa mais legal do mundo e todo mundo foi ótimo. Quando a gente lançar Aquaman, serei eu, o meu momento. Eu já tive dois filmes para me preparar pra isso".

