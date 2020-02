Jason Davis, ator e dublador, morre aos 35 anos de idade

Jason Davis ao lado de outra convidada no Carousel of Hope Ball em Beverly Hills, na Califórnia, em outubro de 2016. Foto: David McNew / Reuters

Jason Davis, ator e dublador, morreu aos 35 anos de idade no último domingo, 16. Ele era conhecido principalmente por ter dado voz ao personagem Mikey, do desenho A Hora do Recreio, da Disney, em sua versão original.

Leia também: Atriz que participou de filme da Disney morre aos 15 anos de idade

"Estou de coração partido em compartilhar a notícia mais triste da minha vida, a morte de meu filho Jason, nesta manhã, em Los Angeles", informou Nancy, mãe de Jason Davis, em comunicado enviado ao The Hollywood Reporter. A causa da morte não foi divulgada.

Jason Davis voltou a ficar em evidência em 2010, quando apareceu no reality show Celebrity Rehab With Dr. Drew, em que falou sobre seu tratamento em relação ao abuso de substâncias.

Além de seu trabalho como dublador, ele também fez pequenas participações em alguns filmes, como A Hora do Rush. Atualmente, o ator vinha trabalhando na produção de um programa chamada The Two Jasons.

Seu avô, Marvin Davis foi um empresário do ramo do petróleo que chegou a adquirir a 20th Century Fox na década de 1980, vendendo-a posteriormente para Rupert Murdoch.