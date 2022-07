Jão revela ter sido perseguido em rodovia após show no interior de SP

"Não sei quem estava lá, qual era a intenção de quem estava ali", confessa o cantor. Foto: Instagram/jao

Visivelmente abalado, o cantor Jão contou, no último domingo, 24, pelos stories do Instagram, que o carro no qual estava com sua equipe foi perseguido na rodovia após um show na Festa Julina de Jundiaí, em São Paulo, poucas horas antes.

"Saí do palco direto do carro e vim para São Paulo. Na metade do caminho, chegando na marginal, mais ou menos, meu motorista, meus amigos, minha equipe... Quem estava dentro do meu carro notou que tinha um outro carro há muito tempo próximo, seguindo a gente", relatou o artista.

Inicialmente, eles não acharam que fosse algo sério, segundo Jão, então aceleraram o carro. No entanto, o veículo também acelerou atrás, situação que continuou por muito tempo até o momento em que eles decidiram desviar a rota para tirar a dúvida se seria uma coincidência ou impressão, mas o veículo continuou logo atrás.

"A gente não sabia, não sei quem estava lá, qual era a intenção de quem estava ali. De vez em quando, a gente via flash de celular vindo da janela do carro, mas não dava para distinguir muito bem quem era, o que era", continuou o cantor.

"O que eu estava com mais medo era que a gente fosse sofrer um acidente, porque toda hora eu achava que a gente ia capotar ou que eles iam bater na gente, que a gente fosse se encontrar. Depois de 30 minutos, a gente conseguiu desviar, despistar e aí a gente chegou em segurança aqui em casa", disse.

Pelos stories do Instagram, Jão relata o momento tenso em que passou com sua equipe. Foto: Instagram/@jao

Em seguida, Jão falou sobre os riscos da situação: "Eu nem deveria estar pedindo isso, porque é uma coisa óbvia, mas não façam isso, por favor. Foi perigoso para mim, para a minha equipe, para os meus amigos que estavam lá, foi perigoso para vocês que estavam no outro carro. Fora que a gente chegou muito depois do que a gente deveria ter chegado em casa, depois de um domingo inteiro de trabalho, de uma semana inteira de trabalho".

Ao G1, a assessoria de imprensa do cantor informou, na tarde desta segunda-feira, 25, que ele e os membros da equipe estão bem, e que não conhecem o carro que os perseguiu ou as pessoas que estavam dentro dele.