Jão é atração confirmada no Prêmio Multishow 2022

Jão foi confirmado como uma das atrações do Prêmio Multishow 2022, que acontecerá no dia 18 de outubro. Em entrevista ao vivo para o canal, que cobria o Mita Festival, o cantor foi surpreendido com a notícia.

“Recebi essa informação entre o começo do seu show e, agora, e fui autorizada a te falar que está confirmado: você vai se apresentar no palco do prêmio”, disse Dedé Teicher, repórter do Multishow.

Surpreso, Jão brincou com a situação. “Estou um pouco nervoso. Gostaria de receber essa notícia de uma maneira mais calma”, disse. “Estou muito feliz, pelo amor de Deus. Vai ser incrível. Vou dar tudo de mim e vai ser um showzão”, completou o músico.