Jão divulga trailer e nome das onze faixas do novo álbum ‘Pirata’

Jão em capa do novo álbum 'Pirata' Foto: Instagram/ @jao

O cantor Jão divulgou a capa e o título das músicas do novo álbum Pirata nesta segunda-feira, 18. O artista compartilhou as informações no Instagram.

O terceiro álbum de estúdio dele vai ser lançado nesta terça-feira, 19, às 21h. Jão também publicou um trailer para apresentar a estética do disco e até trechos das músicas.

No vídeo, de aproximadamente 2 minutos e meio, ele aparece numa espécie de história de ficção, onde um meteoro cai na Terra. Nas imagens há referências de Lobos e Anti-Herói, dois últimos álbuns do cantor, e grandes acontecimentos que marcam alguns clipes.

São 11 canções: Clarão, Não te Amo, Idiota, Santo, Acontece, Você me Perdeu, Meninos e Meninas, Coringa, Doce, Tempos de Glória e Olhos Vermelhos.

Dessas faixas, somente Coringa, que foi lançada em fevereiro, já é conhecida, pois Amor Pirata acabou ficando surpreendentemente fora do álbum, mesmo tendo sido lançada em março.

Na semana passada, o artista havia compartilhado uma carta com os seguidores falando sobre o disco. “Se você espera um álbum de superação, talvez se decepcione. É um álbum de recomeços ”, explicou.

“Por ser sobre a minha vida, ele fala de amor, sexo, descobertas e despedidas. E é também sobre todos os meninos e meninas que eu já amei. Pirata é a minha nova casa e espero que seja a sua também”, disse.

O disco tem produção do próprio cantor, também autor das músicas, em parceria com Pedro Tófani, Zebu e Paul Ralphes.