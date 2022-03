Jão anuncia novas datas da turnê 'Pirata' em São Paulo e no Rio

Após esgotar ingressos, turnê 'Pirata', de Jão, terá duas novas apresentações em SP e no RJ. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Após esgotar a maioria dos ingressos dos shows da sua turnê chamada Pirata, Jão anunciou a abertura de duas novas datas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na capital paulista a nova apresentação ocorrerá em um domingo, dia 14 de agosto, no Espaço das Américas. Já no Rio, o show está marcado para uma sexta-feira, 26 de agosto, no Qualistage.

A turnê começou no último dia 12, na cidade maravilhosa. Além disso, o cantor se apresentou em São Paulo no dia 18 e, até agosto, terão outras duas perfomances, mas todos os ingressos já estão vendidos.

Fora do Sudeste, Jão também estará em cidades como Porto Alegre, Salvador e Recife.